Calendario tiro con l’arco 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo una stagione di transizione tra il vecchio ed il nuovo ciclo olimpico, si profila undavvero importante per ilconnel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I primi mesi del nuovo anno solare saranno però riservati come di consueto alle competizioni indoor, tra cui la grande classica Vegas Shoot e gli Europei al coperto di Samsun. Da aprile in poi si comincerà a fare davvero sul serio con le gare all’aperto su distanza olimpica, a partire dalle prime due tappe di Coppa del Mondo ad Antalya e Medellin. Dal 21 giugno al 2 luglio andranno in scena gli European Games di Cracovia, primo evento continentale di qualificazione a cinque cerchi che mette in palio alcuni pass individuali. L’attesa però è tutta per i Mondiali di Berlino, previsti dal 31 luglio al 6 agosto, che garantiranno il biglietto ...