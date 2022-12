(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’arrivo del nuovo anno è ormai sempre più vicino: da un lato, il 2022 è prossimo alla sua conclusione e, nel fare un bilancio, questo è più che positivo per lo sport italiano, visti i traguardi raggiunti in differenti sport; dall’altro, si spera che ilpossa riservare altre soddisfazioni, idealmente maggiori per gli atleti azzurri. Sarà un anno ricco dida seguire anche per l’su: si partirà subito con un grande appuntamento, i Mondiali maschili in India nella seconda metà di gennaio, per poi focalizzarsi sulla Serie A e infine sugli Europei (Pool A e Pool B) tra Irlanda e Germania. Pagellone sport italiano 2022: nuoto e volley da 10, calcio fallimentare, ciclismo a due facce Ecco, di seguito, ildelcon gli...

OA Sport

... per il palaghiaccio per l'maschile a Santa Giulia, impianto che potrà ospitare fino a ... E sarà proprio Gucci a aprire le danze della prossima edizione di Milano Moda Uomo indal 13 ...Tre capitani in copertina: Valentina Zago, Filippo Salvai, Alberto Ughetto. E tre realtà sportive d'eccellenza (volley femminile,ghiaccio eprato)per il Pinerolese, sulde "l'eco del chisone", che sarà in distribuzione agli abbonati, vecchi e nuovi. Riflettori, e obiettivo, sulla ribalta sportiva. Prima dell'allenamento ... Calendario hockey prato 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere E’ stato diramato il calendario della seconda fase di IHL che prenderà il via il prossimo 6 gennaio. Il Master Round, il cui compito è quello di determinare il le […] ...Il Varese esordirà nel master round venerdì 6 gennaio ospitando il Dobbiaco all'Acinque Ice Arena: avanzando in Coppa, sarà un tour de force. E pensare che a febbraio sono in programma solo 4 gare: sa ...