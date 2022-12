Inter | il Monchengladbach chiede 10 milioni per Thuram | cifra irrangiungibile

numero-diez.com

L'è pronta ad offrire un pre - contratto a Marcus Thuram per battere la concorrenza delle altre squadre Secondo quanto riportato da 90min, l'sta studiando il piano per battere la concorrenza delle altre squadre per Marcus Thuram. L'attaccante della nazionale francese è infatti in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. Il club ...A sei mesi dalla scadenza del contratto con il Borussia, l'attaccante francese è ... IL PIANO DELL'- Nel primo gruppo c'è indubbiamente l', da tempo sulle tracce del figlio ... Inter, obiettivo Thuram: il Mönchengladbach vuole 10 milioni per ... Il club nerazzurro continua a lavorare per strappare il sì del calciatore francese classe 1997, in scadenza col Gladbach ...Thuram Juve, l’Inter prova a bloccarlo: la mossa anti-concorrenza per l’attaccante in scadenza con il Borussia Monchengladbach L’Inter fa sul serio per Thuram e starebbe preparando un pre contratto pe ...