Dana Saber e Dayane Mello prima del GF Vip | spunta una chat e il presunto accordo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)si sono accordatedell’ingresso al Grande Fratello Vip? Questa estate le due hanno portato in “scena” un finto siparietto saffico a favore di paparazzo, scambiandosi una lunga serie di baci “appassionati” che hanno fatto impazzire le fan della modella brasiliana., il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

La gieffinaha svelato che dietro alle foto del suo bacio saffico con Dayane Mello - pubblicate da Chi prima del suo ingresso nella Casa - c'era una cosa organizzata: " Lei mi ha baciata ...e Dayane Mello si sono accordate prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip Questa estate le due hanno portato in 'scena' un finto siparietto saffico a favore di paparazzo, scambiandosi ... Dana Saber ritorna sul bacio con Dayane Mello: Era finto, solo per fare gossip Wilma ha attaccato Nikita Pelizon perché ieri sera è andata a dormire molto presto e Antonino l’ha difesa. In queste ultime settimane di Nikita Pelizon ne abbiamo parlato molto in relazione ai suoi se ...Secondo il rumor riportato tra le storie Instagram da Deianira Marzano, Dayane Mello e Dana Saber avrebbero un accordo segreto ...