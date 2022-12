‘Capodanno Cetara Reload’ | torna la festa in piazza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCosta d’Amalfi (Sa) – Inizia il conto alla rovescia, aspettando il 2023, e anchesi prepara a salutare il Nuovo Anno con l’VIII edizione di “CapodannoReload”, per vivere una notte di San Silvestro indimenticabile. Appuntamento inSan Francesco, che farà da palcoscenico a una serata di grane allegria nella magia del borgo e delle sue bellezze, rese ancora più suggestive dalle lucine natalizie a incorniciare il paesaggio. E così, dallo scoccare della mezzanotte, un brindisi augurale darà il via allo spettacolo tanto atteso, a suon di musica ed esibizioni dal vivo, in collaborazione con Endless Organization, Forum dei Giovani di, Amici del Forum, Rich&Bitch che hanno sostenuto l’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. Ci ...