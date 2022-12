Ucraina | Zelensky | ' La libertà ha un prezzo alto ma quello della schiavitù è ancora più caro'

Adnkronos

...quattro "sabotatori ucraini" sono stati "eliminati" mentre tentavano di infiltrarsi dall'in ... Maprova a tenere alto il morale della popolazione, dicendosi convinto che gli ucraini "...Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace in occasione del primo anniversario della guerra, con le Nazioni Unite come sede e il segretario Onu Guterres auspicabilmente a fare da ... Zelensky il giovane e Putin il vecchio, i 2 volti della guerra Ucraina-Russia IL presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con Narenda Modi la sua "formula" per la pace in Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso presidente ucraino su Twitter, precisando di aver… Leggi ...Ucraina, Zelensky: "La verità illumina il nostro cammino. La conosciamo. La proteggiamo. La libertà ha un prezzo elevato ma quello della schiavitù è ancora più alto".