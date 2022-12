Tasse e nazionalizzazioni per le élite infedeli L' idea di Putin per finanziare l' operazione speciale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il presidente ostenta anche attraverso la retorica di Lavrov e Medvedev l'unità di intenti del popolo russo, ma secondo gli analisti dell'Institute for the Study of War il Cremlino e la Duma temono le divisioni interne e studiano "forme di punizione" per chi non sta contribuendo allo sforzo bellico