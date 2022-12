Meloni andrà a Kiev e invita Zelensky a Roma

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022)(ITALPRESS) – Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Il “cordiale colloquio” ha fatto seguito alla conversazione telefonica cheavevano avuto il 28 ottobre.ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano ain ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'Ucraina.ha ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare a una pace giusta per l'Ucraina. Il presidente del Consiglio ha confermato la sua intenzione di recarsi ae hato il presidentea ...