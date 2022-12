Cartelle e multe da rottamare | il caos dei Comuni Roma e Milano non aderiranno

Corriere della Sera

... ma il governo Meloni ha preferito utilizzare le risorse disponibili per azzerare le... ma da liberali crediamo che l'approccio coercitivo, basato su sanzioni e, non sia quello giusto. ...Sul frontee tasse non ci sarà più la cancellazione automatica per leesattoriali dal 2000 al 2015 inferiori ai 1.000 euro: saranno cancellati solo gli interessi ma la decisione se ... Cartelle e multe da rottamare, il caos dei Comuni (Roma e Milano ... Tempi ristretti per la Manovra economica, che oggi è arrivata blindata all'esame del Senato. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo, ha f ...Roma e Milano non aderiranno alla sanatoria decisa in legge di Bilancio. Il problema dei tempi per fare i calcoli e il nodo della tenuta dei conti ...