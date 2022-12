Sci alpino | startlist gigante Semmering 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Martedì 28 dicembre si disputerà ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2023 di sci. L’Italia vuole sognare in grande con Marta Bassino (già trionfatrice al Sestriere) e Federica Brignone. Le due azzurre se la dovranno vedere soprattutto con la svedese Sara Hector, la francese Tessa Worley, la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin. Da tenere in seria considerazione anche la norvegese Ragnhild Mowinckel, le svizzere Lara Gut e Michelle Gisin. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.00. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, la, idi partenza, il palinsesto tv e ...