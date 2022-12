Milan | è tornato Leao | il portoghese è in ottime condizioni

Sportitalia

Rafael Leao èa Milano ed oggi ha svolto il primo allenamento insieme ai suoi compagni nel centro sportivo di Milanello Rafael Leao, dopo il Mondiale con il suo Portogallo, èa Milano ed oggi ha svolto il primo allenamento insieme ai suoi compagni nel centro sportivo di Milanello. Secondo quanto riportato da ...Commenta per primo Ilha riabbracciato Rafael Leao . Il portoghese, come da programma, ha fatto capolino quest'oggi a Milanello dopo la parentesi Mondiale: l'esterno è subito apparso in buone condizioni. Un ritorno ... Milan, sorrisi dalle amichevoli: Saelemaekers è tornato Non solo Dusan Vlahovic a rischio per la Juventus, in pochi ne parlano ma chi è in bilico e' Rafa Leao, molto richiesto grazie alle sue prestazioni al Milan. Il portoghese insiste sul fatto di essere ...