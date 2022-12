Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)DEL 24 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE E PIU AVANTI CODE TRA PONTECORVO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA TRA SUTRI E SAN MARTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE INVECE SUL RACCOEDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAINFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE STOP AI LAVORI NOTTURNI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. FINO ALL’ 8 GENNAIO, QUINDI, TRENI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. GLI ORARI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO ...