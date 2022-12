Il Sannio Quotidiano

E'andata meglio la "fiducia" della "". Sui numeri, s'intende. Ma è solo una questione di resistenza fisica. Perchè ieri sera alle ...e rigore). Il ministro dell'economia è rimasto in aula,..."Fare unadove non c'è nulla per i giovani, la sanità, gli investimenti richiede perizia. ... Lo scrive conbeffarda Carlo Calenda, "Siamo passati attraverso la "rivoluzione" 5S, poi ... Manovra: ironia Renzi, ‘volevano abolire lo Spid per tornare al fax’ Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Ecco perché volevano abolire lo Spid. Stanno tornando al fax. A quando il ritorno ai gettoni telefonici Grazie @marattin". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter, pubblicando..Il via libera è arrivato alle sette del mattino. Due correzioni dopo che era già stata votata la fiducia. Tutta colpa, si dice, del fax. Giorgetti: “E’ solo un po’ di turbolenza come quando un aereo a ...