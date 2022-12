Sophie Codegoni (dopo il romantico compleanno) saluta Parigi con la febbre alta

TorreSette

ha festeggiato il suo 22esimo compleanno in uno dei luoghi più romantici del mondo: Parigi . Il viaggio è stata un'idea (e sorpresa), del compagno Alessandro Basciano . Questa mattina ...Un po' come accaduto ad Alfonso Signorini che ha affermato che la bimba die Alessandro Basciano si chiamerà Celine prima che i genitori stessi lo dicessero pubblicamente, la signora ... Sophie Codegoni, il viaggio a Parigi si trasforma in un incubo In attesa di diventare di nuovo nonna, la signora Sandra Malavasi ha postato uno scatto con due addobbi natalizi che riportano i nomi Nicolò e Chiara ...La sorpresa di Alessandro Basciano per la sua Sophie Codegoni rischia di trasformarsi in un incubo. L’ex vippone , per festeggiare il 22esimo compleanno della sua amata, le ha ...