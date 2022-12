(Di venerdì 23 dicembre 2022) La giornalista commenta in modo irriverente l'immagine del premier intra i militari italiani. "Nonl'ora". Ma i social non perdonano l'inutile livore

ilGiornale.it

si era accorto che, a due stanze dalla sua, un giovane gesuita anche lui guardavascremava e scriveva dossier, ma per l'altra parte. Era un maggiore dei servizi segreti polacchi, si ...... ma gli accessori abbinatisaranno certo d'intralcio: Dorso decorativo Brocchiero fuoriclasse : ... Qui sotto potete vedere il trailer, ricordando che uno dei recenti crossoverprotagonisti i ... "Non vedeva l'ora". Lucarelli al vetriolo contro la Meloni in mimetica Così, postillando l'immagine di Giorgia Meloni in versione "militaresca", Selvaggia ha scritto: "Non vedeva l'ora". Una chiosa sintetica ma urticante, probabilmente riferita al fatto che - secondo la ...Tramite il loro legale, i Marando di San Basilio hanno dichiarato che non hanno nulla a che vedere con il rapimento di Danilo Valeri, il ragazzo ...