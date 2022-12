Il Sole 24 ORE

Una porosità densamente generativa, quindi, e fisiologicamente gravida di forme,cui le è indispensabile segmentare e rideterminare quegli spazi che è costretta a riempire,una sorta di ...Dico che mi avrebbe dovuto allarmare perché lui, forse proprioevitare il confronto come ha sempre fatto, alla fine mi ha lasciato con un messaggio su Whatsapp e da allora non l'ho più visto. Non ... Idee per viaggiare: gli italiani amano le Maldive e New York - Il Sole 24 ORE L'ex portiere del Torino Salvatore Sirigu, oggi al Napoli, ha parlato del tecnico dei partenopei Luciano Spalletti. Queste le sue parole, riportate da Repubblica.it e TuttoMercatoWeb.com: ...È Il fabbricante di lacrime di Erin Doom, Magazzini Salani, pubblicato nel maggio del 2021, il libro che venduto più copie in Italia nel 2022. La classifica di Natale vede invece confermato il primo p ...