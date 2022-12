Usa | abbassamento record temperatura | a Denver calo di 24 gradi in 7 minuti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Washington. 22 dic. (Adnkronos) - La tempesta invernale che ha colpito gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali sta portando cali die condizioni nevose pesantissime, che hanno provocato cancellazioni di voli, chiusure di autostrade e diverse dichiarazioni di emergenza. La tempesta sta toccando quasi tutti gli stati, con più di 100 milioni di persone negli Stati Uniti attualmente in allerta per condizioni meteorologiche invernali e vento gelido, che il National Weather Service definisce un "evento di tipo irripetibile". A causa del fronte artico che si sposta verso est, si osservano abbassamenti dida. Asi è avuto undelladi 24in soli sette. Un ...

Washington. 22 dic. (Adnkronos) - La tempesta invernale che ha colpito gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali sta portando cali di temperatura record e condizioni nevose pesantissime, che..