Startlist Madonna Di Campiglio 22 dicembre 2022

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladidi, secondo slalom stagionale, in programma oggi giovedì 22con la prima manche alle 17.45, vede sette azzurri al via: Sala sarà il primo con il n° 9 e Vinatzer uscirà dal cancelletto con il 18.di: di nuovo 3Tre Gli uomini dello slalom sono pronti per lo spettacolo della notturna trentina sul Canalone Miramonti. Sarà Loic Meillard ad aprire seguito da Strasser e Daniel Yule. Henrik Kristoffersen scende con il numero 4 su una delle sue piste più amate, poi col numero 5 Lucas Braathen, seguito da Feller e dal campione olimpico Clément Noel. Il secondo sotto gruppo si apre con Dave Ryding, e col numero 9 Tommaso Sala che anticiperà Pinturault e Sebastian Foss-Solevaag, Strolz, ...