“Non può essere vero” GF Vip 7 | scoperta choc di Oriana | lacrime e confessionale Poi la verità

Corriere della Sera

"Questo scenario di stagnazione dei consumi, unita alla crescente spirale inflattiva,che portare ad una quanto mai letale situazione di stagflazione . È, quindi, improrogabile bloccare al ...... ma in effetti l'enciclopedia libera lo descrive come un politico , quindi c'è qualcosa che... Si perché come tutti sanno, Wikipedia,essere modificata da chiunque sia un utente ed abbia ... Il servizio pubblico non può ignorare i limiti culturali di Orsini