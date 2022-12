Napoli | occhi su Djalò

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I partenopei starebbero osservando con attenzione a Tiago. Il difensore sarà in campo stasera contro ilIlcercherà un difensore nelle prossime sessioni di mercato. I partenopei vorrebbero premunirsi nel caso in cui Kim Min Jae dovesse partire, con tanta carne al fuoco per il reparto arretrato. Oltre a Kim Min Jae L'articolo

GonfiaLaRete

... 'consumare le scarpe' per andare incontro ai diversi bisogni, per vedere con i proprie ... Esselunga , Arbolia , EG Stada Italia , Intesa Sanpaolo , Poste Italiane , Caputo e Bcc di. Un ...Ilha messo glisui gemelli Shpendi del Cesena . Si tratta di Cristian e Stiven, nati il 19 maggio del 2003 , di origini albanesi entrambi attaccanti stabilmente nel giro della prima squadra. CorSport- Mercato Napoli: occhi puntati Tiago Djalò, difensore del Lille Kvaratskhelia sta lavorando per tornare al massimo della condizione. Oggi, intanto, è arrivata una notizia che fa esultare il Napoli.«Chiusi per recita scolastica... Questi giorni non torneranno e noi non possiamo perderli». E' questo il messaggio che i clienti libreria Ubik Vico Equense a Napoli si sono trovati ...