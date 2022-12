Mattarella | in Iran superato ogni limite | non accantonare il tema

TGCOM

"Quanto sta avvenendo in queste settimane insupera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato". Lo ha detto il presidente Sergioin un messaggio alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. .Quanto sta avvenendo in queste settimane insupera ogni limite e non può, in alcun modo, ... per essere efficace, non può che articolarsi a livello multilaterale", ha ribadito, ... Iran, Mattarella: "Superato ogni limite, non accantonare il tema" Messaggio del Capo dello Stato alla conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia alla Farnesina ...Roma, 21 dic. (askanews) - 'Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato'. Lo ...