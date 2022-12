Il Paradiso delle signore spoiler 22 dicembre | Armando fa una scoperta su Vito

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella puntata di giovedì 22delvedremo che Irene comincerà gradualmente a riprendersi dopo la partenza di Stefania. La giovane arriverà addirittura a pensare di fare una scelta importante. Per quanto riguarda Veronica ed Ezio, invece, la donna prenderà una decisione in merito alla loro situazione sentimentale. Gloria non sarà affatto L'articolo proviene da KontroKultura.

ZON

... da Unomattina a La Vita in Diretta , passando per Storie Italiane e Oggi è un Altro Giorno , fino a E ' Sempre Mezzogiorno a IlSignore , tutti i programmi del day time settimanale ...La star scelta da Vittorio (Alessandro Tersigni) per ilnon potrà presenziare per un imprevisto e Conti chiede a Matilde (Chiara Baschetti) di posare lei per il servizio fotografico, cosa ... Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntata di oggi 21 dicembre Le Isole Vergini sono considerate tra le più belle di tutti i Caraibi. Ideali per una vacanza al caldo d'inverno, offrono spiagge paradisiache e ottimi hotel di lusso ...Anticipazioni puntata 64 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 22 dicembre 2022 Irene (Francesca Del Fa) è pronta emotivamente a cercare una nuova ...