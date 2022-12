Ferrero | fatturato +6 | 6% a 1 | 64 mld e utile esercizio a 32 | 6 mln

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) –in crescita del 6,6% a oltre 1.646,5 mln di euro edia 32,6 mln di euro perCommerciale Italia nel bilancio 2021-2022 che si è chiuso al 31 agosto scorso. Nel corso dell’il gruppo ha, inoltre, investito 142 mln di euro nei quattro poli produttivi di Alba, Pozzuolo, Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano e incrementato l’organico di 224 unità. Negli ultimi 10 anni di attività e nel solo perimetro nazionale gli investimenti industriali realizzati dal Grupposul territorio hanno superato 1,3 miliardi di euro. In particolare, per quanto riguarda il lavoro, l’organico medio dell’2021-2022, aggregando il dato dellae quello delle quattro societa’ controllate, ...

