AlbinoLeffe | Manconi eletto miglior attaccante del 2022 nel girone A di Serie C

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Zanica. Jacopoè statodell’anno nelA dellaC all’interno del Festival del Calcio Italiano, per la categoria “LegaC – Best Awards”. L’e numero 10 dell’corona un anno di grande successo personale, in costante crescendo. La scorsa stagione l’ha chiusa con 15 reti, secondomarcatore dietro soltanto a Maistrello del Renate, mentre quest’anno, dopo essere rimasto in estate nonostante i rumors che lo volessero con una nuova maglia, è già a quota 7. Dal suo arrivo in bluceleste ha trovato una grande continuità, visto che anche nella prima annata – il suo arrivo dal Perugia è datato estate 2020 – ha toccato quota 15, ...