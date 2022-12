Venerato | “Fuorigioco automatico | i regolamenti non si cambiano durante la stagione”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 20 dicembre 2022) Cirocontesta le tempistiche per l’introduzione del: “Inon siin corsa“. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di 1 Football Station ed ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli con le ultime notizie. Maha parlato anche dell’introduzione del: “Senza entrare nello specifico, credo che quando si inizi lacon determinate regole bisogna chiudere il campionato con le medesime. Tutto ciò che rende oggettiva una decisione è sempre positivo per il bene del calcio e per la serenità dei tifosi. Attraverso la tecnologia, si devono necessariamente ridurre i dubbi e maggiore oggettività. Naturalmente ciò è reso complicato da numerose variazioni, ...