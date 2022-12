Sci Alpino | Sofia Goggia sulla Coppa del Mondo generale | “Non sono la più polivalente | ma la più dominante in una singola disciplina”

(Di martedì 20 dicembre 2022)fra passato, presente e futuro, con un minimo comun denominatore: le vittorie, nonostante tutte le difficoltà e gli imprevisti che la vita e la carriera da sciatrice possano presentare. Intervenuta negli studi Sky, in occasione della presentazione della nuova produzione della media-company, intitolata “23 Giorni. Il miracolo di”, che sarà visibile proprio su Sky Sport e su NOW a partire dal prossimo 30 dicembre, e che tratta l’impresa dell’azzurra nel recuperare dall’infortunio al ginocchio dell’inizio del 2022 per poi andare a vincere l’argento nella discesa delle Olimpiadi Invernali di Pechino, la bergamasca si è così espressa su vari argomenti. “Quella di Pechino – ha detto – rimarrà l’impresa della mia vita. In pochi sanno la fatica fatta, viste le condizioni in cui ero. E proprio quei ...

... Sofia Goggia ha parlato del suo percorso ricco di successi, rivelando come l'oro di Pyeongchang 2018 l'abbia completamente cambiata nell'approccio fisico e mentale alle gare di, ...Poi ha aggiunto: 'È stata dura, ma se non rischi per le Olimpiadi quando lo fai Il problema non è il limite, ma l'approccio al limite: ho voluto ardentemente essere lì'. Sul recupero post infortunio ...È cominciata la stagione invernale in Trentino con la presenza dei grandi campioni. Grazie al rinnovo per i prossimi quattro anni dell’accordo tra la ...Sopperiscono al taglio di alcuni gruppi di piante deciso per favorire il ripristino di prati secchi e relativi habitat ...