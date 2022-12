Il 20 dicembre concerto della Mejo Orchestra Metropolitan Jazz Orchestra allo Spazio Rossellini

L'Unione Sarda.it

Le due banche centrali hanno infatti, di, smesso di aumentare i tassi dello 0,75%. Di ... L'Euro Stoxx ha chiuso la seduta del 15in flessione del - 3,95%, segnando il maggior calo ...... festa per festa, ora per ora Si parte dall'aperitivo musicale Il programma del 31inizia ...anno il brindisi al Museo della città dove la sala del Giudizio ospita (dalle ore 22) il... Luogosanto, il 30 dicembre il concerto “Comu stélla d'orienti. Suoni in un raggio di luce” Dove sei: Homepage > Lista notizie > A Casa Niccolini auguri in musica con la Flauti Junior Orchestra diretta da Morena Mestieri La biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) attende .... Ospiti: Pietra Montecorvino, Voci del Sud, Erasmo Petringa. Due concerti in una sola serata, per Eugenio Bennato, musicista, autore, cantastorie e ricercatore musicale. Reduce dal tour in California ...