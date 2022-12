Abruzzo | Carabinieri utilizzati per diagnosticare il Parkinson Unarma | “Basta ridicolizzare l’Arma”

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Dopo l’ipotesi estiva di addossarci i controlli sulle utenze condominiali per il caro-bollette, icontinuano a essere menzionati per incarichi senza senso, fino a equipararci a medici e professionisti sanitari, offuscando le loro competenze e infangando i valori del”. E’ quanto racconta Antonio Nicolosi, segretario generale di, associazione sindacale, commentando quanto accaduto nella Legionee Molise. “Nei mesi scorsi è stato firmato un protocollo d’intesa tradeie l’Azienda sanitaria locale di Avezzano, Sulmona e l’Aquila per attività di sensibilizzazione sul. Per facilitare l’iniziativa è stato prodotto un volantino diffuso in tutti i comuni ...