Selvaggia Lucarelli manda un messaggio alla Bortone | “Samuel Peron mente”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022)segue tutto ciò che riguarda Bndo con le Stelle e l’esclusionefinale di Biagiarelli, ovvio lei è non solo giudice del dance show ma anche la compagna di Lorenzo. Serenaanche oggi aveva ospiti una parte del cast di Bndo, presente come sempreche ha detto la sua su Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, poco dopo è arrivato ildisul cellulare dellanon ha dubbi: la coppia che non ha raggiunto la finale ha fatto un ottimo lavoro ma pensa anche che siano stati penalizzati perché lui è il fidanzato di. Non è questo ad avere fatto scattare la giornalista e giudice ma ...