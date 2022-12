Traffico Roma del 18-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale al Villaggio Olimpico mercatino natalizio fino alle 17 col tratto di viale della XVII Olimpiade tra Viale Tiziano e via Olanda deviata la linea bus 982 come ogni domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviazione festiva per le linee bus di zona lavori di potatura dalle 7 alle 17 di oggi in via Merulana tra Viale Manzoni e Piazza di San Giovanni in Laterano beviate le linee bus 16 85 87 714 prosegue il piano di mobilità capitolino per agevolare gli spostamenti di turisti e cittadini nel periodo natalizio ancora oggi e poi di nuovo sabato 24 dicembre si viaggia gratis in autobus metropolitane e tram previsto anche un potenziamento dei collegamenti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...