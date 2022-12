Toscana | al via bando terzo settore 3 | 2 milioni per Enti che fanno rete insieme

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il, rivolto alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del, mette a disposizione uno stanziamento iniziale di 1,7di euro, che arriverà fino a 3,2, per progetti, azioni, iniziative in ambito sociale che vengano presentate da più soggetti L'articolo proviene da Firenze Post.

