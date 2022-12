“Ti vorremo sempre bene” Lutto al GF Vip | il triste annuncio sconvolge tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022)al GF Vip, è morta Rosella Rota. Per chi non lo sapesse, la donna è stata (per una sola puntata) l’opinionista del popolo (insieme a sua sorella Adriana) durante la scorsa edizione del GF Vip. A riferire lanotizia aè stato Luca Vismara, suo grande amico, con un post su Instagram. Il giovane ha scritto: “Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri ‘reality’ in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore”. Poi dice Vismara: “Alla fine, non siamo mai stati così diversi. Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel ...