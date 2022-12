TFA sostegno VIII ciclo 2023 | diventa docente di sostegno | corso di preparazione | con simulatore per la preselettiva 100 euro | a richiesta proroga di una settimana

Orizzonte Scuola

...sui percorsi formativi abilitanti all'insegnamento conservi le caratteristiche del vecchio: ...abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su,...Nel corso della risposta della Ministra Bernini al Question time del 15 dicembre in merito alla formazione iniziale degli insegnanti, si è toccato anche il tema dell'accesso diretto aldei precari con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 svolti su posto di. La Ministra dell'Università ha infatti detto nella sua risposta di voler attuare ' la norma ... Precari con 3 anni servizio accedono direttamente al Tfa sostegno. Restano i nodi dell’abilitazione e del numero di posti riservati TFA sostegno, la ministra Anna Maria Bernini: 'Corsia preferenziale per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5'.Tutto sul Tfa 2023, il percorso di formazione per la specializzazione degli insegnanti di sostegno in attesa del decreto ufficiale del Miur: requisiti, preselettiva, domanda e costi.