ilGiornale.it

...è lentamente e dolcemente infiltrato nel mio mondo psicologico e spirituale facendo leva sulle... voti che ho poi ripetuto nel 1991 nelledello stesso arcivescovo. Gli abusi di padre Marko ...Non so dirvi a che punto sia, ma so che è in buone. Ma non è l'unico ad essere stato riaperto. ... Parla anche delle dimissioni del papa in caso di impedimento fisico: 'Ho già firmato le... "Le mie mani sono un'arma". L'ultima sparata di Orsini Papa Francesco, nell’intervista al quotidiano spagnolo Abc, ha detto: “Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone ... Ci sono già diverse mani coinvolte nella guerra. È globale. Credo che ...“Ho colpito prima mia madre con la mannaia conservata in una borsa frigo in camera da letto. Gliel’ho conficcata nel collo, ma e’ rimasta viva. Ho continuato anche quando ho capito che erano morti dan ...