Ecco la compagna di Kylian Mbappè | la modella trans Ines Rau | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Gli occhi del mondo sono puntati sul Qatar: mancano infatti ormai soltanto pochi minuti alla finalissima tra Argentina e Francia per il titolo di campione del mondo. La tensione è alle stelle. La partita delle partite: Leo Messi contro, probabilmente in questo momento i due giocatori più forti al mondo. La Pulce per il suo primo mondiale e per raggiungere il mito di Diego Armando Maradona, il francese per vincere il secondo mondiale a soli 24 anni. E proprio a ridosso della partitascatenarsi il gossip impazzito proprio su, stella del Paris Saint-Germain, la stessa squadra in cui milita anche Leo Messi. Il leader tecnico indiscusso della Francia, infatti, starebbe vivendo un momento di assoluto successo e felicità anche in amore. Già, le indiscrezioni si rincorrono numerose: ...