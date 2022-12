Bevono alcol adulterato | oltre 50 vittime | Tra gli effetti anche la perdita della vista

Leggi su newnotizie

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le festività natalizie sono ormai dietro l’angolo e in tanti non vedono l’ora di poter passare qualche bella serata con amici e parenti, gustando qualche deliziosa prelibatezza, giocando a carte e bevendo qualche buon bicchiere. In Italia e più generalmente in Europa abbiamo la fortuna di poter consumareliberamente, senza divieti o restrizioni, in L'articolo50Tra glilaNewNotizie.it.