(Di sabato 17 dicembre 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo inaugurale della stagione della prosa al teatro Donizetti con, villaggi edie molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 17 e domenica 18 dicembre. BERGAMO SABATO 17 DICEMBRE – Al Piazzale degli Alpini torna il Villaggio di– “Christmas village” in piazza Matteotti – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Gamec mostra personale di Dora Budor – A Bergamo la mostra dedicata ad Antonio Cembran – A Bergamo torna la ruota panoramica – “Impronte d’arte” alla Galleria DuePuntoZero – “Maestri del Novecento italiano”, mostra alla Galleria ...

Un romanzo commovente e ancora attualissimo, nel quale, in veste di interprete e regista, conduce lo spettatore dentro le pagine del libro con leggerezza e ironia dando vita a un ...... 'Classiche emozioni' con Alessandro Perpich al violino e Gabriellaal pianoforte; venerdì ... Messina nel 1490' (Di Nicolò Edizioni), a cura diCatalioto e Piero Giacopello . Intervengono ... Silvio Orlando, mercatini di Natale e mostre: il week-end in città Fino a domenica 18 dicembre l’attore in «La vita davanti a sé» che dirige anche. Aggiunta una replica sabato alle 17 ...“La vita davanti a sé”, il titolo scelto per inaugurare la stagione di prosa 2022-2023 della Fondazione Teatro Donizetti, ha convinto il pubblico perché racconta qualcosa che ci appartiene ...