Purtroppo è successo Ballando | Gabriel Garko a poche ore dalla diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) "in allenamentosi è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio": Milly Carlucci lo ha detto a La Vita insu Rai 1, in attesa della semifinale dicon le Stelle, che andrà in onda questa sera. L'attore aveva già avuto un pesante infortunio al braccio in passato. Ecco perché ora resta da capire se riuscirà a portare a termine il suo percorso nel talent. In ogni caso, pare che alla finegareggerà, anche se con un'ampia limitazione. Scendendo nel dettaglio dell'infortunio, poi, la conduttrice ha spiegato: "Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori, quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l'infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente ...