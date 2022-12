Emanuele Filiberto | «Harry e Meghan oltre ogni limite | la famiglia reale non è il set di Hollywood»

(Di sabato 17 dicembre 2022) «I panni sporchi si lavano in. E ce ne sono, ce ne saranno come in. Ma penso che sinceramente loro siano andati. La monarchia inglese non è un set cinematografico di. E purtroppo credo chel’abbia reso tale». In un’intervista esclusiva con l’Adnkronos,interviene sullo scandalo che sta investendo lainglese, dopo le rivelazioni scottanti e clamorose che emergono dagli ultimi tre episodi di “”, la docu-serie di Netflix in cui la coppia racconta la sua versione dei fatti. «Io trovo molto triste quello che sta succedendo», spiega. ...

