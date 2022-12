Alessia Marcuzzi | arriva la notizia che tutti attendevano da tempo | ora è proprio ufficiale

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 dicembre 2022) Selvaggia Lucarelli fa le pulci al pandoro di Chiara Ferragni: “E’ marketing, non beneficenza” “A novembre Chiara Ferragni e l’azienda dolciaria Balocco (153 milioni di fatturato nel 2020) escono sul mercato con un prodotto natalizio: il pandoro griffato Chiara Ferragni. Sul sito dell’azienda si legge: «Balocco presenta il pandoro Chiara Ferragni per sostenere l’ospedale Regina Margherita» di Torino. Sembra di capire che una parte del prezzo di ogni pandoro acquistato vada in beneficenza: ebbene, non è così”. A fare le pulci al pandoro rosa di Chiara Ferragni, must have natalizio peri fan della regina di Instagram che trasforma in oro tutto quello che tocca, è Selvaggia Lucarelli. Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale finisce nel mirino della giornalista che non ha mai fatto neanche sconti neppure al consorte Federico Lucia, in arte ...