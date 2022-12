Traffico Roma del 16-12-2022 ore 20 | 00

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare in diminuzione illungo la carreggiata interna e in particolare su tutto il tratto compreso tra l’autostrada-fiumicino e la Tuscolana stessa situazione sull’ esterna dove gli spostamenti sono sempre rimasti concentrati tra laFiumicino e la diramazioneSud menoin uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre sono ancora possibili rallentamenti perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Solari a per chi va a San Giovanni è sulla stessa direzione ricordiamo sempre il cantiere che interessa la galleria Fleming il transito viene con riduzione di carreggiata trafficata via Cristoforo Colombo in uscita da ...

Forse un sorpasso a destra, di sicuro una ragione legata alla viabilità, ha spinto un autista dell'Atac in servizio sulla linea 64 a scendere furioso dall'autobus per imprecare e avvicinarsi ......con Zig Zag La piattaforma di scooter sharing attiva nei maggiori capoluoghi italiani come, ...mobilità sostenibile e che contribuirà ad una migliore vivibilità per quanto riguarda il... Maltempo Roma, traffico in tilt. Dalla Flaminia alla Nomentana, le zone con i maggiori disagi A Roma continuano ad aprirsi una moltitudine di voragini sul manto stradale. L’ultimo episodio si è registrato verso le ore 20 di ieri, giovedì 15 dicembre, in via della Magliana. La strada è stata ch ...Al Teatro Parioli di Roma il 19 dicembre lo spettacolo “Alla ricerca della romanità perduta”, organizzato da OISMA APS – Associazione di promozione sociale per l’autismo e la neurodiversità Lunedì 19 ...