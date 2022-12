Stanchi e malinconici Ma non battuti

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Pandemia, guerra e inflazione ci hanno resi più fragili, afferma il Censis. Ma altri dati dicono che restiamo forti. Nonostante i profeti di sventura. Il Rapporto Censis, che ogni anno fotografa la situazione sociale del nostro Paese, nel 2022 ci offre un quadro che a prima vista potrebbe apparire solo negativo ma, letto in un certo modo, può anche suscitare sentimenti positivi. L’89,7 per cento degli italiani - e chi potrebbe contestarlo o non essersene reso conto - si dice triste a causa del mix di fattori e periodi negativi che abbiamo attraversato e, in parte, stiamo ancora vivendo, costituiti dalla pandemia, dalla guerra e da quella brutta bestia che è l’inflazione. Lo hanno detto in tanti ma, giova ricordare che, soprattutto per adolescenti e ragazzi, quei lockdown (sulla cui utilità e validità oggi, a partire dagli Stati Uniti, ma anche altrove, si comincia a discutere) hanno ...