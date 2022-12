Guidonia – Manutenzione straordinaria a Colleverde

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Montecelio –e Marco Simone, lavori per 400 mila euro – A seguito del recupero di risorse economiche pubbliche – informa un comunicato del comune diMontecelio – è stato possibile deliberare nuovi interventi die Marco Simone che interesseranno, in particolare, alcune strade di accesso ai plessi scolastici. Nel dettaglio: a Marco Simone i lavori riguarderanno il rifacimento del manto stradale in via Appiano, via Floro e parte di via Eutropio. A, invece, oltre al manto stradale si interverrà anche sui marciapiedi di via Monte Bianco, via Monte Gran Paradiso e parte di via Monte Grappa. Gli interventi saranno inseriti nel prossimo ...