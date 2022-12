Giulio Iachetti | marito della quarta vittima di Fidene | “Incontrerò Campiti in tribunale | voglio giustizia per mia moglie”

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “la, che esiste, e che miamerita.inl’uomo responsabile di questa tragedia, perché è l’ultimo collegamento tra Fabiana e questo mondo. Io sarò presente a ogni singola udienza”. Così,, ingegnere di 49 anni, su Claudio, il killer che domenica 11 dicembre ha fatto fuoco durante una riunione condominiale aè ildi Fabiana De Angelis, lasparatoria, deceduta dopo aver lottato fra la vita e la morte per 48 ore. Dopo la morte di Fabiana, per, l’unica ragione di vita è tenere in piedi la sua famiglia. I due figli, di ...