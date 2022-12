Addio al tampone a fine quarantena | quali regole anti Covid restano?

Corriere della Sera

Cosa cambia Il decreto Rave stabilisce che non sarà più necessario fare un(e risultare negativi) per uscire dall'isolamento. La durata dell'isolamento resta quella stabilita dall'ultima ...Delle vecchie regole anti Covid, a breve ne resteranno in vigore solo alcune: quarantena ridotta eal Green pass e al. Dopo quasi tre anni di pandemia da Covid - 19 , gli italiani si preparano a direa quasi tutte le restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Il Governo Meloni ... Tampone post Covid, le nuove regole: green pass e quarantena addio. Cancellata la pandemia Nel decreto anti-rave ci sono anche l'addio al Green Pass e il rinvio al 30 giugno 2023 del pagamento della multa per chi ha detto di no al vaccino anti-Covid ...Il Senato approvando il Decreto anti Rave ha dato il via libera anche agli emendamenti che comportano modifiche della gestione della pandemia: ecco quali. Questa volta la Manovra fiscale non centra, m ...