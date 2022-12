Il monito degli esperti | ' disfunzioni sessuali spia di altre malattie'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "La salute sessuale e la salute riproduttiva sono il 'canarino nella miniera', cioè quel segnale che avvisa che qualcosa non va nel sistema corpo o nel sistema ambiente e nell'interazione corpo-ambiente. Lo stile di vita - così importante nel prevenire lecroniche non trasmissibili, leoncologiche, lemetaboliche, lecardiovascolari e lerespiratorie - in realtà trova proprio nella disfunzione sessuale e nella disfunzione riproduttiva il suo precursore, il suo inizio e l'avviso che qualcosa per l'appunto non va". Così Emmanuele Jannini, presidente dell'Accademia italiana della salute della coppia e professore ordinario di Medicina dellatà dell'Università Tor Vergata di Roma, intervenendo a margine ...

Agenzia askanews

... con la questione price cap non risolta e ildella presidente del Consiglio che, se l'Ue non ...rischio in quanto significa che la Fed potrebbe essere un passo avanti verso l'interruzione......da 'Ultima Generazione' Venezia è un caso esemplare di situazione ad alto rischio a causa... Il, cui assistiamo da una prospettiva di totale indifferenza e insensibilità, deve arrivare a ... Usa, monito su Cina e Russia nel primo giorno di vertice con Africa Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "La salute sessuale e la salute riproduttiva sono il 'canarino nella miniera', cioè quel segnale che avvisa che qualcosa non va nel sistema corpo o nel ...L’atto della disobbedienza civile ha avuto come teatro il ponte che collega Venezia con la terraferma, già in tilt a causa di un incidente tra ...