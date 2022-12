10 concorrenti indimenticabili di MasterChef Italia

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Conormai alle porte – la tredicesima edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy partirà domani, 15 dicembre, su Sky e in streaming su Now TV, facciamo un ripasso delle precedenti undici edizioni andando a ripescare 9di. Nessuno di questi ha vinto, ma tutte e tutti, chi in un modo, chi nell’altro, sono rimasti nella nostra memoria. Del resto, anche solo restare in vita, metaforicamente parlando, tra Pressure e Invention Test, Mistery Box e prove individuali e di squadra, serve per diventare dei personaggi. Allora, cominciamo. 1. Rachida Karrati Quando nella terza edizione diil pubblicono ha fatto la conoscenza di Rachida Karrati subito si è avuta la sensazione di essere ...