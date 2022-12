Uomini e Donne | Ida Platano lo ha fatto di proposito | torna in studio e umilia così Riccardo Guarnieri | web in rivolta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Idata acon Alessandro Vicinanza ma ai fan del programma non sfugge lo sgambetto che la dama haal suo ex fidanzato.

Tresequestrate e tenute in ostaggio da ottoLa scoperta delle sequestrate è avvenuta lunedì 12 dicembre. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti a cui due delle ...Tresequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da otto, originari del Pakistan , che sono poi stati arrestati dai carabinieri una volta che le vittime, e tra queste risulterebbe ...Tre donne sono state sequestrate e poi violentate in un casolare nel Modenese da un gruppo di otto uomini, tutti di origine pakistana ...Tre donne sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da otto uomini, originari del Pakistan, che sono poi stati arrestati dai carabinieri una volta che le vittime, e tra queste risulterebbe ...