Pisa | marito non la vede rincasare | donna trovata morta in un supermercato

(Di martedì 13 dicembre 2022) È statanel bagno del centro commerciale. Aveva detto aldi uscire per andare a fare la spesa. Nonndola tornare l’uomo aveva dato l’allarme. Dopo ore di ricerche la tragica scoperta. È successo in provincia didove unadi 55 anni è stata ricadavere nella toilette di un grande magazzino di Navacchio.La ricostruzioneDomenica, intorno alle 14, la signora era uscita dalla sua casa di Cascina per andare al. Ilha cominciato a preoccuparsi dopo alcune ore. La moglie non rientrava e non rispondeva al telefono. In serata la drammatica scoperta da parte degli addetti del centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione ad uccidere lasarebbe stato un ...

