Oppenheimer | “Per la scena dell’esplosione nucleare non abbiamo usato CGI” spiega Nolan

Leggi su screenworld

(Di martedì 13 dicembre 2022) Christopher, attualmente al lavoro su, il biopic sul famoso fisico americano, ha dichiarato di aver ricostruito il Trinity Test, ovvero la famosa esplosionedel 1945 nel New Mexico, ricorrendo esclusivamente a effetti pratici, senza quindi l’ausilio della CGI. Il noto regista non è nuovo a questo tipo di soluzioni; ricordiamo l’esplosione di un 747 per Tenet, oppure il camion rovesciato ne “Il Cavaliere Oscuro”.così questa scelta, intervistato per un numero monografico della rivista Total Film, dedicato al suo nuovo progetto “Mettere inil test Trinity senza usare nessun tipo di computer grafica è stata una sfida molto probante. Insieme ad Andrew Jackson, il supervisore degli effetti speciali,pensato a lungo a ...